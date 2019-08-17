Яблочная шарлотка от Сергея Джуренко

Шарлотка – это блюдо, которое не может оставить равнодушным. Но чтобы хорошо её приготовить, нужно найти подходящий рецепт.

Сергей Джуренко – это повар, который может предложить пользователям большой выбор рецептов. Он – мастер своего дела. На сайте можно посмотреть видео о том, как он готовит разные блюда. Подробные рецепты и фотографии позволяют хозяйкам вкусно готовить и радовать своих домашних. Так, перейдя по ссылке https://www.djurenko.com/cooking/vypechka/sharlotka.html можно увидеть подробное описание приготовления яблочной шарлотки.

Пожалуй, это любимый пирог с яблоками в разных странах мира. Некоторые добавляют что-то свое, чтобы она получилась более ароматной, сочной и т.д. На самом деле, приготовить шарлотку не так сложно, как кажется. Главное – это знать некоторые особенности и нюансы.

Шарлотка готовится в форме для выпечки. Из кухонного оборудования понадобится еще и миксер. Для начала взбиваются яйца, сахар и ванилин. Нужно проследить, чтобы в эту смесь не попала скорлупа. Взбивать нужно миксером до тех пор, пока не получится густая и плотная пена почти белого цвета. Сахар должен полностью раствориться. Это важно. После этого добавляется мука и взбивается.



Яблоки нужно очистить и нарезать. Куски такого размера, как любит хозяйка. Обычно делают небольшого размера, чтобы было удобно жевать. Форму нужно смазать маслом и посыпать мукой по всем стенкам. Половину из всех яблок нужно разложить на дно и сразу же залить жидким тестом. После этого сверху разложить оставшиеся яблоки. Можно сделать это фигурно, чтобы было красивее. Нагреть духовку до 180 градусов и поставить примерно на 1 час.

Как видно, приготовить вкусный пирог к чаю не составляет особого труда. На сайте djurenko.com можно увидеть больше рецептов для приготовления вкусной и домашней еды. Пользователи могут забирать эти рецепты себе, скидывать в разных социальных сетях.

Итак, приготовление еды может стать приятным и интересным. Используя проверенные рецепты от поваров, всегда на столе будет что-то вкусное.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.