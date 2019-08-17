"ТНС энерго НН" напоминает, что 25 августа – последний день приема показаний электросчетчиков за текущий месяц Общество

ПАО "ТНС энерго НН" напоминает клиентам о том, что последний день приема показаний электросчетчиков в текущем месяце – 25 августа.

Как поясняет пресс-служба компании, рекомендуемый срок передачи показаний приборов учета изменился, согласно вступившим с 1 августа 2019 года в законную силу поправкам в жилищно-коммунальное законодательство.

При выставлении платежа за текущий месяц теперь принимаются в расчет показания приборов учета электроэнергии, переданные не позднее 25 числа месяца.

Показания, переданные после 25 числа, будут учтены в расчетах за следующий месяц. В этом случае счет за текущий месяц будет выставлен по среднемесячному потреблению клиента.

"Для того чтобы в полном объеме использовать социальную норму потребления электроэнергии, мы рекомендуем нашим клиентам передавать показания приборов учета электроэнергии каждый месяц в одно и то же время – с 23 по 25 число, - отметила начальник департамента по работе с потребителями ПАО "ТНС энерго НН" Галина Шулимова.

Подробная информация о различных способах передачи показаний приборов учета с пошаговыми инструкциями размещена на сайте ПАО "ТНС энерго НН" в разделе "Способы передачи показаний".