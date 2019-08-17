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Бизнес

"Лакшери Store" намерен судиться с Telegram-каналом, опубликовавшем недостоверные сведения о бутике

23 августа 2019 13:10  [714] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Владелец бутиков "Лакшери Store" (галерея бутиков одежды мировых дизайнеров) Евгений Жехарев намерен судиться с Telegram-каналом, опубликовавшем недостоверные сведения о сети магазинов модной одежды. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник, приближенный к Евгению Жехареву.

По словам собеседника, сейчас владелец сети бутиков выясняет, кто является автором публикации, после чего обратится в суд с исковым заявлением к этому человеку.

Telegram-канал "Нижегородский олень" опубликовал информацию о том, что новый начальник нижегородского управления ФСБ Игорь Завозяев "удивил видавших виды местных своим необычным подходом" и запросил имена VIP-клиентов бутика "Лакшери Store", что бы узнать, кто из них может себе позволить купить костюм за $2 млн. Якобы начальник таким образом хотел выяснить "имена чиновников и депутатов, официальные доходы которых не дотягивают до премиального сегмента".

Сейчас Евгений Жехарев намерен призвать автора публикации к ответственности за ложную информацию.

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