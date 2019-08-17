Джинсы – это очень популярная женская одежда, которая находится на пике моды в течение многих лет.
Сегодня джинсы женские представлены производителями в огромном разнообразии. Поэтому подобрать подходящую модель в зависимости от возраста, комплекции и вкусовых предпочтений не составляет сложности.
Модели женских джинсов отличаются по посадке. От нее зависит, в каком месте расположен пояс в отношении линии талии. Бывают джинсы:
Покрой джинсов может быть узким, объемным или широким. Кроме того джинсы бывают прямыми прямым, расклешенными и зауженными. Классическим считается прямой крой. В этом случае штанины джинсов сидят на ногах не плотно и не свободно. Такие модели можно носить как с кроссовками, так и с классическими туфлями или босоножками на каблуке.
Модели свободного покроя могут быть широкими и очень свободными. Такие джинсы не сковывают движения и ими сегодня увлекаются активные модницы. Удобными являются также узкие джинсы, для пошива которых используется эластичная ткань. Модели очень хорошо сочетаются с обувью на высоком каблуке. Очень часто слишком широкие и свободные джинсы надевают представительницы шоу бизнеса.
Джинсы клеш смотрятся стильно, но подходят не всем. Прежде всего, их не нужно носить женщинам маленького роста. Они беспроигрышно смотрятся на высоких женщинах с широкими бедрами.
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