Модели женских джинсов

Джинсы – это очень популярная женская одежда, которая находится на пике моды в течение многих лет.

Сегодня джинсы женские представлены производителями в огромном разнообразии. Поэтому подобрать подходящую модель в зависимости от возраста, комплекции и вкусовых предпочтений не составляет сложности.

Модели женских джинсов отличаются по посадке. От нее зависит, в каком месте расположен пояс в отношении линии талии. Бывают джинсы:

С завышенной посадкой. Линия пояса в таких моделях находится чуть выше пупка. Благодаря этому удается скрыть небольшой живот и придать стройность фигуре. Джинсы хорошо смотрятся с заправленной просторной рубашкой или топамами. Подобные модели хорошо вытягивают фигуру, а джинсы свободного фасона помогают скрыть небольшой животик.

С заниженной посадкой. Такие модели являются подходящими только для женщин с идеальной фигурой. Их можно носить с укороченными топами и или приталенными блузками. Модели с заниженной посадкой считаются молодежным вариантом. Сегодня они очень часто предусматривают наличие различных потертостей и дырок, которые выглядят очень стильно.

С обычной посадкой. Они считаются универсальными, так как подходит под любой тип фигуры, и могут носиться с различными видами одежды.

Покрой джинсов может быть узким, объемным или широким. Кроме того джинсы бывают прямыми прямым, расклешенными и зауженными. Классическим считается прямой крой. В этом случае штанины джинсов сидят на ногах не плотно и не свободно. Такие модели можно носить как с кроссовками, так и с классическими туфлями или босоножками на каблуке.

Модели свободного покроя могут быть широкими и очень свободными. Такие джинсы не сковывают движения и ими сегодня увлекаются активные модницы. Удобными являются также узкие джинсы, для пошива которых используется эластичная ткань. Модели очень хорошо сочетаются с обувью на высоком каблуке. Очень часто слишком широкие и свободные джинсы надевают представительницы шоу бизнеса.

Джинсы клеш смотрятся стильно, но подходят не всем. Прежде всего, их не нужно носить женщинам маленького роста. Они беспроигрышно смотрятся на высоких женщинах с широкими бедрами.

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