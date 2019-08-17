Лечение варикоза без операции

Варикозное расширение вен – опасная патология, которую необходимо обязательно лечить.

Сегодня разработаны новые технологии, позволяющие лечить варикозное расширение вен без операции. Пройти лечение можно здесь https://angioclinic.ru.

Причины появление варикозного расширения вен могут быть разнообразные. Это может быть излишняя масса, наследственная предрасположенность, приём определённых лекарственных препаратов и пр. Но в любом случае патология успешно лечится на начальной стадии развития. Поэтому очень важно обратить внимание на такие симптомы, как появление чувства тяжести в ногах и периодическое возникновения болей при минимальных нагрузках. Кроме того уже на начальной стадии развития вены на ногах начинает видоизменяться и появляются сосудистые звездочки. Такие признаки не заметить невозможно. Дополнительно в мышцах могут возникать судороги, а иногда проявляться отеки.

При появлении указанных признаков нужно не откладывая посетить флеболога. Сегодня в специализированных центрах предлагается инновационные малоинвазивные способы лечения варикоза. В этом случае используется лазерная терапия. Благодаря использованию специального оборудования исключается необходимость выполнение разрезов на теле, что гарантирует быстрое восстановление после операции. Проводится лазерное лечение под местной анестезией, поэтому процедура безболезненная. Проведение коагуляции лазерным лучом можно сравнить со свариванием поврежденного сосуда подобно сварке.

Если обратиться к доктору на ранних стадиях развития варикоза при появлении первых симптомов, то может быть вначале назначено комплексное терапевтическое лечение. При получении положительных результатов удастся избежать любого оперативного вмешательства.

Для лечения используется специальное компрессионное белье. Оно сдавливает расширенные вены и заставляет их сужаться. Помимо этого доктор может порекомендовать прием специальных лекарственных препаратов – флеботоников, повышающий тонус мышечной ткани. Имеются также специальные мази, устраняющие отеки и воздействующие на стенки сосудов, но применять их рекомендуется только по имеющемуся назначению. Любое консервативное лечение варикоза требует терпения и времени, следует подготовиться к тому, что быстро побороть патологию не удастся.

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