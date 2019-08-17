"Поезда здоровья" обследовали почти 12 тысяч нижегородцев Общество

Фото: Из архива пресс-службы правительства Нижегородской области

"Поезда здоровья" обследовали почти 12 тысяч жителей Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Мобильные лаборатории посетили около 80 населенных пунктов в 30 районах области.

"Поезд здоровья" – это, по сути, поликлиника "на колесах", в которой работают медики из ведущих больниц региона, и есть все необходимое для обследований. Обычно, чтобы пройти такой осмотр человеку из сельской местности нужно очень много времени. Бывая в районах, нередко слышу о том, как сложно порой добраться на прием ко врачу, да и не всегда понятно, к кому обращаться. С помощью "Поездов здоровья" мы убираем сложность первого шага. Человек проходит обследования и получает при необходимости направление в конкретное учреждение", - сказал губернатор.

"Так за время работы автопоездов на дополнительное обследование было направлено около 6250 человек. Это больше половины от всех пациентов. Было выявлено 164 случая с подозрениями на злокачественные новообразования. Это значит, что люди получили шанс побороть болезнь на раннем этапе, когда лечение наиболее эффективно", - добавил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что развитие мобильной медицины важная часть национального проекта "Здравоохранение".

"Задачу делать доступнее качественные медицинские услуги жителям малых населённых пунктов и отдалённых территорий поставил президент России Владимир Путин. Проект "Поезда здоровья" полностью соответствует достижению данной цели и обязательно будет развиваться параллельно с работой в стационарных медучреждениях", - подчеркнул губернатор.

Также в рамках реализации проекта "Поезда здоровья" на территории Нижнего Новгорода состоялось восемь выездов и осмотрено около 1 тысячи человек.

Как сообщили в пресс-службе, в 2019 году министерство социальной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством здравоохранения и органами местного самоуправления организовало подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРВ специальным автотранспортом, оборудованном для комфортной доставки лиц старше 65 лет. Услуга, которая осуществляется в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", пользуется большой популярностью у пожилых нижегородцев, поэтому в июне было принято решение увеличить количество социальных автомобилей.