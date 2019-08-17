АПЗ может стать поставщиком оборудования для "Транснефтемаша" Бизнес

Фото: Пресс-служба АПЗ

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ) может стать поставщиком оборудования для "Транснефтемаша". Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Такую возможность стороны рассмотрели во время рабочей встречи представителей предприятий Нижегородской области с руководством АО "Транснефть - Верхняя Волга", проведенной на площадке великолукского завода "Транснефтемаш". В этой встрече принимал участие заместитель директора по производству и продажам гражданской продукции АПЗ Владимир Гусев.

Мероприятие, организованное Министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона при участии министра Максима Черкасова, собрало ведущих нижегородских производителей электротехники, металлоконструкций, испытательного оборудования, гидропневмоавтоматики, деталей для трубопроводов. Тема встречи - обсуждение перспектив сотрудничества АО "Транснефть - Верхняя Волга" с потенциальными поставщиками продукции в рамках реализации программы импортозамещения.

Как пояснили в пресс-службе, "Транснефть - Верхняя Волга" - крупная компания по приему и транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на нефтеперерабатывающие заводы и для дальнейших экспортных поставок. Великолукский завод "Транснефтемаш" - одно из ведущих предприятий компании по разработке, производству и обслуживанию специализированной продукции для строительства, эксплуатации и ремонта объектов магистральных трубопроводов.

На встрече производителям рассказали о заводе, его технологических особенностях, продукции, организации и проведении закупок. В свою очередь нижегородцы выступили с докладами о производственном потенциале предприятий, которые они представляют.

"Нам показали продукцию, в которой необходим учет энергоресурсов, например, блочные котельные, где предусмотрены расходомеры. Обсуждалась возможность использования приборов АПЗ – турбинного преобразователя расхода, расходомера-счетчика турбинного, счетчиков газа, комплексов учета на их базе - в изделиях "Транснефтемаша". Началась проработка вопроса применения этих приборов в системах конструкторской службой этого предприятия", - сказал по итогам переговоров Владимир Гусев.