Движение транспорта ограничат в районе стадиона "Нижний Новгород" 24 августа Общество

Движение транспорта ограничат в районе стадиона "Нижний Новгород" 24 августа 2019 года в связи с проведением марафона "На старт". Об этом сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода.

Время ограничения с 13:00 до 19:00. Речь идет об участках улиц Волжская набережная, Бетанкура и Совнаркомовская.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.