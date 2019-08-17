Движение транспорта ограничат в районе стадиона "Нижний Новгород" 24 августа 2019 года в связи с проведением марафона "На старт". Об этом сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода.
Время ограничения с 13:00 до 19:00. Речь идет об участках улиц Волжская набережная, Бетанкура и Совнаркомовская.
Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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