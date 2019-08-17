Последние новости рубрики Общество
25 августа 2019 18:26  [247] Жители Дзержинска обнаружили болото химикатов рядом с городом
25 августа 2019 14:19  [237] Фонд капремонта предложил нижегородцам записаться на прием граждан по проблемным вопросам
25 августа 2019 14:11  [168] Волонтеры продолжают поиски пропавшего в лесу Борского района Владимира Хламова
25 августа 2019 13:34  [212] Ведущие специалисты федеральных медцентров проведут обследование нижегородских детей 6 сентября
25 августа 2019 10:26  [224] Дорогу в Первомайском районе Нижегородской области отремонтировали по ресурсосберегающей технологии
25 августа 2019 09:14  [274] Интернет-линия о готовности образовательных учреждений Нижегородской области к новому учебному году пройдет 12-18 сентября
24 августа 2019 16:19  [190] Льготное такси для ветеранов заработало в Заволжье и Выксе по линии проекта "Моногорода.РФ"
24 августа 2019 13:50  [267] Операция "Тонированное стекло" пройдет на дорогах Нижегородской области
24 августа 2019 13:46  [175] Более 500 нижегородских детей стали участниками экопроекта "Экологический десант-2019"
24 августа 2019 12:31  [272] Более 70 ДТП с участием мотоциклистов произошло в начала 2019 года на нижегородских дорогах
Общество

Проект "Свадьба - с караваем по ГОСТу" прошел в нижегородском Доме бракосочетания

23 августа 2019 16:40  [207] Общество

Фото: Нижегородский ЗАГС

Проект "Свадьба - с караваем по ГОСТу" прошел в нижегородском Доме бракосочетания. Об этом сообщает главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Мероприятие состоялось 23 августа. Молодожены приняли участие в дегустации свадебных караваев, изготовленных по ГОСТу. Организаторами проекта выступили региональные ЗАГС и ЦСМ Росстандарта.

"Для главного управления ЗАГС Нижегородской области - это первый опыт проведения подобной акции. Надеемся, что проект "Свадьба - с караваем по ГОСТу" приятно удивил и порадовал сегодняшних молодоженов и гостей Дома бракосочетания. Такие события способствуют укреплению, развитию и формированию общественного мнения в духе лучших семейных традиций и ценностей, а также поддержке нижегородских производителей", - сказала руководитель ЗАГСа Ольга Краснова.

Все караваи, представленные для свадебной дегустации, выпечены на предприятиях – участниках национальной системы сертификации (НСС), в рамках которой производители добровольно подтверждают качество своей продукции требованиям национальных стандартов.

Свою продукцию представили ОАО "Хлеб", АО "Каравай", АО "Дзержинскхлеб", АО "Кстовский хлеб".

"Нижегородские производители хлебобулочной продукции одними из первых вошли в НСС. Большое количество наименований того, что выпекается на этих предприятиях, производится сегодня в строгом соответствии с ГОСТ. Цель сегодняшней акции – поддержать нижегородских хлебопеков, которые выпускают качественную продукцию. Хочется, чтобы молодожены запомнили вкус этих караваев на всю счастливую семейную жизнь", - сказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

По результатам народной дегустации все образцы получили положительную оценку за вкус и внешний вид.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph