Проект "Свадьба - с караваем по ГОСТу" прошел в нижегородском Доме бракосочетания Общество

Фото: Нижегородский ЗАГС

Проект "Свадьба - с караваем по ГОСТу" прошел в нижегородском Доме бракосочетания. Об этом сообщает главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Мероприятие состоялось 23 августа. Молодожены приняли участие в дегустации свадебных караваев, изготовленных по ГОСТу. Организаторами проекта выступили региональные ЗАГС и ЦСМ Росстандарта.

"Для главного управления ЗАГС Нижегородской области - это первый опыт проведения подобной акции. Надеемся, что проект "Свадьба - с караваем по ГОСТу" приятно удивил и порадовал сегодняшних молодоженов и гостей Дома бракосочетания. Такие события способствуют укреплению, развитию и формированию общественного мнения в духе лучших семейных традиций и ценностей, а также поддержке нижегородских производителей", - сказала руководитель ЗАГСа Ольга Краснова.

Все караваи, представленные для свадебной дегустации, выпечены на предприятиях – участниках национальной системы сертификации (НСС), в рамках которой производители добровольно подтверждают качество своей продукции требованиям национальных стандартов.

Свою продукцию представили ОАО "Хлеб", АО "Каравай", АО "Дзержинскхлеб", АО "Кстовский хлеб".

"Нижегородские производители хлебобулочной продукции одними из первых вошли в НСС. Большое количество наименований того, что выпекается на этих предприятиях, производится сегодня в строгом соответствии с ГОСТ. Цель сегодняшней акции – поддержать нижегородских хлебопеков, которые выпускают качественную продукцию. Хочется, чтобы молодожены запомнили вкус этих караваев на всю счастливую семейную жизнь", - сказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

По результатам народной дегустации все образцы получили положительную оценку за вкус и внешний вид.