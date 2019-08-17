Автомобильное движение ограничат у стадиона "Нижний Новгород" в связи с марафоном Общество

Автомобильное движение ограничат у стадиона "Нижний Новгород" в связи с марафоном, сообщает пресс-служба администрации города. Отметим, что марафон "На старт" пройдет 24 августа. Ограничение движения вводится с 13:00 до 19:00. В связи с проведением спортивного мероприятия для автомобилей закроют участки улиц Волжская набережная, Бетанкура и Совнаркомовская, расположенные вокруг спортивной арены.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+