Более 70 ДТП с участием мотоциклистов произошло в начала 2019 года на нижегородских дорогах Общество

Более 70 ДТП с участием мотоциклистов произошло в начала 2019 года на нижегородских дорогах, сообщается на сайте ГИБДД по Нижегородской области.

Напомним, что в регионе завершилась операция «Мототранспорт», которая была направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и усиление профилактической работы по недопущению совершения дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесного транспорта.

В период проведения операции «Мототранспорт» сотрудники Госавтоинспекции выявляли нарушения ПДД при управлении мототранспортом. Со всеми нарушителями проводились профилактические беседы по безопасному вождению.

Всего в ходе операции выявлено 10 административных правонарушений водителями мототехники, которым вынесено административное наказание в соответствии с КоАП РФ.

Для справки: с начала 2019 года на территории Нижнего Новгорода зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта, в которых 82 человека получили телесные повреждения. Погибших не допущено.