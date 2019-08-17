Более 70 ДТП с участием мотоциклистов произошло в начала 2019 года на нижегородских дорогах, сообщается на сайте ГИБДД по Нижегородской области.
Напомним, что в регионе завершилась операция «Мототранспорт», которая была направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и усиление профилактической работы по недопущению совершения дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесного транспорта.
В период проведения операции «Мототранспорт» сотрудники Госавтоинспекции выявляли нарушения ПДД при управлении мототранспортом. Со всеми нарушителями проводились профилактические беседы по безопасному вождению.
Всего в ходе операции выявлено 10 административных правонарушений водителями мототехники, которым вынесено административное наказание в соответствии с КоАП РФ.
Для справки: с начала 2019 года на территории Нижнего Новгорода зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта, в которых 82 человека получили телесные повреждения. Погибших не допущено.
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