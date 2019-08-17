Более 500 нижегородских детей стали участниками экопроекта "Экологический десант-2019" Общество

Более 500 нижегородских детей стали участниками экопроекта "Экологический десант-2019".

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в детском оздоровительном лагере "Спутник" в Семеновском районе завершилась профильная смена "Экологический десант-2019", в рамках которой дети прошли школу лесничего.

Стоит отметить, что в лагере были установлены теплицы, где более 500 школьников учились сами сажать, ухаживать за растениями, поливать и собирать урожай. Собранные овощи и зелень попадали в столовую лагеря.

Цель проекта "Экологический десант – 2019" – развитие у детей познавательного интереса к природе, формирование ответственности за экологическое будущее родного края и воспитание экологически грамотного подрастающего поколения.

Всего с июня по сентябрь в Нижегородской области при поддержке регионального министерства экологии и природных ресурсов будет реализовано 29 детских экологических программ. В них примут участие более 2 тысяч школьников Нижегородской области.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил о необходимости экологического воспитания в Уфе на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове по вопросу: "О деятельности органов госвласти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации объектов экологического вреда и оздоровления реки Волга".

Глава региона отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология. НОЦ будет заниматься вопросами обращения с отходами, научном обосновании, и сопровождении проекта "Оздоровление Волги" в рамках нацпроекта "Экология".

Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.