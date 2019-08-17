Операция "Тонированное стекло" пройдет на дорогах Нижегородской области Общество

Операцию "Тонированное стекло" проведут сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Новгорода на территории областного центра 26 августа, сообщается на официальном сайте ведомства.

Цель мероприятия - профилактика дорожно-транспортных происшествий, выявление фактов эксплуатации автомобилей с превышением норм светопропускания стекол, а также в очередной раз предупредить водителей о необходимости соблюдения правил дорожного движения и напомнить, что повышенная тонировка может стать причиной аварийной ситуации на дороге.

Автолюбителей проверят на наличие затемненных лобовых и передних боковых стекол.

Согласно техническому регламенту о безопасности транспортных средств, светопропускание передних стекол автомобиля должно составлять не менее 70%. В соответствии с Кодексом об Административных правонарушениях по части 1 статьи 12.5 грозит административное наказание в виде штрафа 500 рублей.