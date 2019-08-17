Льготное такси для ветеранов заработало в Заволжье и Выксе по линии проекта "Моногорода.РФ" Общество

Нижний Новгород. 24 августа. НТА-Приволжье – Льготное такси заработало для ветеранов в Заволжье и Выксе по линии проекта "Моногорода.РФ".

Как сообщает пресс-служба Фонда развития моногородов, проект реализуется Фондом развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ и сервисом Яндекс.Такси. Действует акция в течение года с возможностью продления.



Бесплатно проехать по городу, а также совершить междугородние поездки, могут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и бывшие узники концлагерей. В Заволжье услугу предоставляют в Центре социального обслуживания граждан. Вызвать бесплатное такси можно по телефонам:89960098072 и 72-464. В Выксе для вызова льготного такси с сентября этого года можно связаться с оператором по телефону: 8 (83177) 3-64-64. При заказе необходимо назвать контактные данные и маршрут, по которому планируется поездка. Оператор сам закажет такси, которое в обозначенное время будет ждать в назначенной точке.



В Нижегородской области 12 моногородов: Заволжье, Мухтолово, Навашино, Кулебаки, Ворсма, Первомайск, Павлово, Княгинино, Балахна, Выкса, Володарск и Решетиха. Все они успешно сотрудничают с федеральным Фондом развития моногородов в части финансовых и нефинансовых мер поддержки, отмечается в пресс-релизе.



"Все наши моногорода заявились на участие в квесте "Прошагай город", который направлен на увеличение туристического потока и стимулирование за счет этого развития малого бизнеса. В части финансовой поддержки Фондом развития моногородов одобрено предварительное обращение на получение займа под 0% годовых для птицекомплекса в Выксе. По итогам реализации проекта будет создано порядка 30 новых рабочих мест. Сейчас инвестор ведет работу с банком для получения гарантии под заем. Еще 5 инвестпроектов региона, которые планируют получить помощь МОНОГОРОДА.РФ, находятся в проработке", - отметил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.



СПРАВКА:

Фонд развития моногородов был создан в 2014 году госкорпорацией ВЭБ.РФ для реализации задачи по обеспечению развития российских моногородов. Миссия фонда - содействие в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики городов для стабилизации социально-экономического развития. Помимо поддержки роста экономики, в моногородах проходит работа по развитию инфраструктуры, созданию комфортных условий жизни граждан.