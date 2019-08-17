Дорогу в Первомайском районе Нижегородской области отремонтировали по ресурсосберегающей технологии Общество

Дорогу в Первомайском районе Нижегородской области отремонтировали по ресурсосберегающей технологии.

По данным пресс-службы регионального правительства, завершены ремонтные работы на трассе Первомайск- Выездное- Дивеево-Сатис. Приемка дороги прошла без замечаний.

Как сообщили в областном минтрансе, подрядчиком восстановлены изношенные слои на участке протяженностью 8 км, нанесена разметка. Дорога отремонтирована с применением тонкослойного покрытия.

"При формировании программ ремонта по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" повышенное внимание уделяется использованию ресурсосберегающих технологий. Одна из них – устройство тонкослойных покрытий. В прошлом году по этой технологии мы отремонтировали 86 км, в этом планируем более 140 км", - сказал и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Андрей Ермолаев.

Основные преимущества тонкослойных покрытий – это меньшая стоимость работ, шероховатость поверхности, обеспечивающая хорошее сцепление между шиной и покрытием, высокая скорость производства работ. Также слой износа является гидроизоляционным слоем, что позволяет не допустить проникновение воды в конструктивные слои дорожной одежды.

Напомним, что всего в Нижегородской области по нацпроекту планируется отремонтировать более 745 км дорог.

Соблюдение графика работ находится на личном контроле губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В 2019 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 83 российских субъектах. В числе его ключевых целей - улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП, а также уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.

Оценить качество исполнения нацпроекта "БКАД", оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети "ВКонтакте" в группе проекта "Дороги Нижегородской области" https://vk.com/bkadnnovgorodobl.

СПРАВКА:

Тонкослойные покрытия устраиваются на дорогах, разрушения которых вызваны старением, уменьшением жизненного цикла самого верхнего слоя, связанного с климатическими воздействиями, а не недостаточной несущей способностью конструкции дорожных одежд. Функции защитных слоев, слоев износа и шероховатых слоев совмещаются путем соответствующего подбора гранулометрического состава, требований к прочности, износостойкости, морозостойкости и другим свойствам каменных материалов, требований к виду вяжущего, его свойствам, нормам расхода, введением различных добавок, а также выбора технологии работ.