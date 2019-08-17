Более 400 картин представят на выставке "Осенний вернисаж-2019" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Более 400 картин представят на выставке "Осенний вернисаж-2019" в Нижнем Новгороде.

По информации регионального министерства культуры, 29 августа 2019 года в 16:00 в Нижегородском государственном выставочном комплексе состоится торжественное открытие 27-й ежегодной областной художественной выставки Нижегородского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России".

Как отмечают организаторы, выставка "Осенний вернисаж" - это демонстрация профессионального мастерства нижегородских художников, лучших произведений современного станкового искусства.

Традиционно отбор работ на вернисаж не ограничен тематикой, но вместе с тем наряду с портретами и жанровыми композициями преобладают пейзажи: мотивы природы, загородной и городской жизни, впечатления от ближних и дальних поездок.

Широко представлен в экспозиции графический раздел. Художники демонстрируют богатство и разнообразие техник, творческую фантазию, смелые приёмы и смешанные техники. Традиционно экспозицию дополняют предметы декоративно-прикладного и народного искусства, иконопись, скульптура.

В экспозиции будет представлено более 400 произведений 210 авторов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Сарова, Богородска, Заволжья, Городца, Семенова, Павлова.

Выставка "Осенний вернисаж" продлится до 29 сентября 2019 года.

В министерстве культуры отметили, что вернисажи с подобным массовым участием художников высокого профессионального уровня привлекают в выставочные залы Нижегородской области большое количество зрителей, что призвано способствовать достижению одного из ключевых показателей национального проекта "Культура" - увеличению к 2024 году числа посещений организаций культуры на 15%.

Напомним, по решению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация нацпроекта "Культура".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

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