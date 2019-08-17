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Общество

Фонд капремонта предложил нижегородцам записаться на прием граждан по проблемным вопросам

25 августа 2019 14:19  [236] Общество

Фонд капремонта предложил нижегородцам и жителям области записаться на прием граждан по проблемным вопросам. Гендиректор проведет личный прием в сентябре этого года, если ранее вопрос не был решен на уровне специалистов отдела по работе с населением или других структурных подразделений, а также заместителями генерального директора.

"Мы уделяем особое внимание вопросу взаимодействия с населением. Потому что жители могут и осуществляют более тщательный контроль "на местах", нежели специалисты сторонних организаций. Это связано с тем, что они в первую очередь заинтересованы в качественном результате. Вместе с жителями, пришедшими на прием, мы подробно разбираем суть вопроса и стараемся найти оптимальные пути решения проблемы",- сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

Личный прием у гендиректора Фонда проходит не реже раза в месяц. Желающим записаться на него необходимо обратиться в отдел по работе с населением регоператора по адресу: г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, дом 8/59, кабинет 17 и предоставить копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии).

При себе иметь паспорт. Режим работы: понедельник - четверг с 9:30 до 17:30, пятница и предпраздничные дни - с 9.30 до 16.30. Справочная информация по телефонам: 8 (831) 422 22 23. Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.

Отметим, что за последние 3 месяца на многоканальную справочную службу Фонда капитального ремонта поступило около 5,5 тысяч звонков от жителей региона. Наибольшее количество вопросов касается начислений за капитальный ремонт и наличия задолженности по оплате взносов, предоставления компенсации.

Также жителей интересуют сроки проведения ремонта в их доме и виды работ.

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