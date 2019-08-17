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Происшествия

Водитель насмерть сбил девушку в Володарском районе, когда она ставила аварийный знак после другого ДТП

25 августа 2019 15:47  [326] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Водитель насмерть сбил девушку в Володарском районе, когда она ставила аварийный знак после другого ДТП. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте 25 августа 2019 года.

Согласно информации, около поворота на Володарск чёрный Great Wall врезался в Nissan, девушка из Great Wall вышла поставить знак аварийной остановки, но её сбила Daewoo Nexia.

От полученных травм девушка скончалась на месте.

Фото: из соцсети ВКонтакте 

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