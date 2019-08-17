Фото: из соцсети ВКонтакте
Водитель насмерть сбил девушку в Володарском районе, когда она ставила аварийный знак после другого ДТП. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте 25 августа 2019 года.
Согласно информации, около поворота на Володарск чёрный Great Wall врезался в Nissan, девушка из Great Wall вышла поставить знак аварийной остановки, но её сбила Daewoo Nexia.
От полученных травм девушка скончалась на месте.
Фото: из соцсети ВКонтакте
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+