Водитель насмерть сбил девушку в Володарском районе, когда она ставила аварийный знак после другого ДТП Происшествия

Водитель насмерть сбил девушку в Володарском районе, когда она ставила аварийный знак после другого ДТП. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте 25 августа 2019 года.

Согласно информации, около поворота на Володарск чёрный Great Wall врезался в Nissan, девушка из Great Wall вышла поставить знак аварийной остановки, но её сбила Daewoo Nexia.

От полученных травм девушка скончалась на месте.

Фото: из соцсети ВКонтакте