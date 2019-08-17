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Происшествия

Ангар и пилорама сгорели в Нижегородской области

26 августа 2019 09:31  [180] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ангар и пилорама сгорели в Нижегородской области 25 августа 2019 года. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В результате пожара в Кстовском районе сгорел ангар на площади 600 кв.м. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 36 человек личного состава. Предположительная причина пожара – неосторожность при курении.

Также возгорание произошло в здании пилорамы на ул.Шлаковая в Выксе. В результате пожара обгорела пилорама на площади 200 кв.м. Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

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Теги:
МЧС Пожары
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