Ангар и пилорама сгорели в Нижегородской области Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Ангар и пилорама сгорели в Нижегородской области 25 августа 2019 года. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В результате пожара в Кстовском районе сгорел ангар на площади 600 кв.м. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 36 человек личного состава. Предположительная причина пожара – неосторожность при курении.

Также возгорание произошло в здании пилорамы на ул.Шлаковая в Выксе. В результате пожара обгорела пилорама на площади 200 кв.м. Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.