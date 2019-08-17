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Общество

Научно-образовательный центр в Нижегородской области: цель и программа

26 августа 2019 11:31  [150] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представит программу развития нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ). 26 августа 2019 года в Московской школе управления Сколково состоится первое заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника президента Российской Федерации Андрея Фурсенко, министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

Для чего нужен НОЦ?

По словам главы региона, создание НОЦ в Нижегородской области будет способствовать укреплению и расширению сотрудничества между НИИ и ВУЗами, между научными центрами и промышленными предприятиями.

"У Нижегородской области есть большой промышленный потенциал и уникальные научные разработки, которые отличают нас от других регионов", - отметил Глеб Никитин.

Управление через АНО

На данный момент в регионе создана АНО "Управляющая компания НОЦ", сформирован наблюдательный совет УК НОЦ, создан Управляющий совет по реализации проекта создания Научно-образовательного центра Нижегородской области.

Десять крупнейших предприятий, такие как АСЭ - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом", ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", АО "ОКБМ Африкантов", Курчатовский институт, институты РАН, ведущие вузы региона подтвердили свою готовность к участию в проекте НОЦ Нижегородской области в качестве индустриальных, научных и образовательных партнеров.

Пять по стране

В мае этого года Нижегородская область выбрана пилотной площадкой для создания одного из пяти в стране научно-образовательных центров. Также в 2019 году НОЦы в рамках национального проекта "Наука" будут создаваться в Тюменской, Белгородской, Кемеровской областях и Пермском крае.

"Одна из основных целей создания НОЦ – воспитание и закрепление научных кадров не только в столичных регионах, но и в регионах, имеющих мощный научно-образовательный потенциал", - заявляла ранее Татьяна Голикова.

Глеб Никитин ранее отмечал, что в регионе сформированы оптимальные условия для создания НОЦ: Нижегородская область удерживает национальное лидерство в инновационном развитии, занимая первое место в РФ по доле внутренних затрат на исследования и разработки в процентах в ВРП региона, четвертое место – по численности персонала, занятого исследованиями и разработками и по уровню инновационного развития.

НОЦ природоподобных технологий

Одно из предложений на федеральном уровне – открыть НОЦ природоподобных технологий.

Речь идет о технологиях, которые не наносят вред экологии, а существуют в гармонии с миром и позволяют восстановить нарушенный баланс между био- и техносферой.

Глава региона рассчитывает, что в нижегородском НОЦе специалисты будут работать над конвергенцией наук, в частности, над синхронизацией экологической и промышленной повестки.

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