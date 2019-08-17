Около 2 тысячи мальков стерляди выпустили в Волгу в Кстовском районе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 2 тысячи мальков стерляди выпустили в Волгу участники экологической акции, которая состоялась на днях в поселке Великий Враг Кстовского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В акции приняли участие около 100 человек. Они очистили берег реки от мусора, провели экспресс-анализ качества речной воды и выпустили в Волгу молодь стерляди.

"Очищая берега реки от мусора, мы тем самым сохраняем рыбные запасы. А стерлядь у нас является краснокнижной рыбой. И мы ежегодно стараемся повышать ее популяцию. За последние десять лет показатель улучшили в 26 раз. Отмечу, что в этот раз в Волгу мы выпустили мальков, выращенных Мулинским рыбхозом", - рассказал руководитель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николай Бондаренко.

"Именно такими совместными акциями мы воспитываем в нижегородцах ответственное отношение к природе. И сейчас, когда в стране реализуется нацпроект "Экология", нам важно еще более активно заниматься экологическим воспитанием молодежи. В этой работе мы рады помощи волонтеров и добровольцев. Со своей стороны готовы поддерживать и участвовать в подобных мероприятиях, чтобы личным примером показывать нижегородцам насколько важно беречь окружающую среду", - отметил губернатор региона Глеб Никитин.

Акция прошла под эгидой правительства Нижегородской области, при поддержке министерства экологии и природных ресурсов региона, министерства внутренней региональной и муниципальной политики, комитета по экологии и природным ресурсам областного Законодательного собрания и компаний "ЛУКОЙЛ" и "Сибур".



Напомним, о необходимости экологического воспитания Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове по вопросу: "О деятельности органов госвласти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации объектов экологического вреда и оздоровления реки Волга". Глава региона отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре (НОЦ) в качестве одной из основных специализаций будет экология. НОЦ будет заниматься вопросами обращения с отходами, научном обосновании, и сопровождении проекта "Оздоровление Волги" в рамках нацпроекта "Экология".

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.