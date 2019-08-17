"Сладкая жизнь Н.Н." не смогла оспорить штраф в 1 млн рублей от УФАС Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд оставил в силе постановление управления Федеральной антимонопольный службы по (УФАС) Нижегородской области, которое оштрафовало ООО "Сладкая жизнь Н.Н." на 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

В антимонопольном ведомстве пояснили, что компания оштрафована в начале 2018 года. Поводом для этого послужил то, что "Сладкая жизнь Н.Н." применяла к поставщикам фруктов и овощей штрафные санкции за испорченные продукты уже после того, как товар переходил в собственность "Сладкой жизни".

Такие действия являются нарушением закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" за что УФАС и оштрафовало ООО "Сладкая жизнь Н.Н." на 1 млн рублей. Компания сначала оспаривала данное постановление в арбитражном суде Нижегородской области, который отказал в удовлетворении иска, а сейчас и суд апелляционной инстанции встал на сторону УФАС.