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Бизнес

"Сладкая жизнь Н.Н." не смогла оспорить штраф в 1 млн рублей от УФАС

26 августа 2019 15:08  [30] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд оставил в силе постановление управления Федеральной антимонопольный службы по (УФАС) Нижегородской области, которое оштрафовало ООО "Сладкая жизнь Н.Н." на 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

В антимонопольном ведомстве пояснили, что компания оштрафована в начале 2018 года. Поводом для этого послужил то, что "Сладкая жизнь Н.Н." применяла к поставщикам фруктов и овощей штрафные санкции за испорченные продукты уже после того, как товар переходил в собственность "Сладкой жизни".

Такие действия являются нарушением закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" за что УФАС и оштрафовало ООО "Сладкая жизнь Н.Н." на 1 млн рублей. Компания сначала оспаривала данное постановление в арбитражном суде Нижегородской области, который отказал в удовлетворении иска, а сейчас и суд апелляционной инстанции встал на сторону УФАС.

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