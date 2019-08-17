Школу будущего обсудили участники форума "Образование Нижнего Новгорода: новые точки роста" Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Школу будущего обсудили участники форума "Образование Нижнего Новгорода: новые точки роста". Об этом сообщает пресс-служба администрации города 26 августа.

Форум стартовал сегодня. В первом дне мероприятия приняли участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, заместитель научного руководителя, ординарный профессор, заслуженный профессор, член ученого совета НИУ ВШЭ Лев Любимов и более 600 директоров школ, учреждений дополнительного образования, заведующих детсадами, ректоров ведущих вузов города.

Участники обсудили школу будущего, современные технологии и новые точки роста городской системы образования.

Как сообщил на открытии форума мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, благодаря национальным проектам город получил возможность решить накопившиеся за годы социальные проблемы: строительство новых школ для ликвидации второй сменой, строительство новых детских садов и пристроев для сокращения очередности и увеличения ясельных мест.

Владимир Панов сказал, что в 2015 году на строительство новых объектов образования было выделено 128 млн рублей, в 2016 году – 274 млн рублей, в 2017 году – 138 млн рублей.

Глава Нижнего Новгорода сообщил также, что в 2018 году город получил на возведение данных объектов 884 млн рублей, в 2019 году, при поддержке регионального правительства и губернатора на строительство социальных учреждений выделено 2,9 млрд рублей.

Владимир Панов добавил, что в 2019 году в городе планируется построить девять пристроев, в 2020 году - три новых здания детских садов, до 2021 года — девять детских садов.

Кроме того, в 2019 году планируется капитально отремонтировать школы №№ 123, 135, отремонтировать кровли в школах №№67, 100 и №3, с 2020 по 2023 годы планируется отремонтировать еще 30 школ.

Как рассказала директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова, участники форума смогут увидеть самые современные технологии, развивающие детей, начиная с детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями, приобрети методические пособия и новейшие программы инклюзивного образования, принять участие в мастер-классах.

"Это площадка для обмена мнениями: возможность рассказать о своей работе, узнать опыт других и выстроить свою работу с учётом реализации нацпроекта "Образование" и изменений, которые сегодня проходят в образовании", – сказала Елена Платонова.

В течение двухдневного форума будут работать 30 секций, в рамках которых участники обсудят актуальные вопросы системы городского образования. 27 августа форум соберет педагогов образовательных организаций.