БК "НН" презентовал альтернативную версию логотипа клуба, выбранную болельщиками Спорт

Альтернативный логотип БК НН

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" представил свой новый логотип, посвященный старту десятого, юбилейного сезона. Об этом сообщает персс-служба НРО "Единой России".

Кроме того, была также презентована новая рок-версия гимна клуба "Вперед за Нижний". Как рассказал на презентации председатель правления БК "НН", депутат Государственной Думы Денис Москвин, голосование проводилось среди нижегородцев-болельщиков клуба в социальных сетях, а также во время празднования Дня города. Всего в голосовании приняли участие порядка 6 тысяч человек.

По словам Дениса Москвина, инициатива о выборе нового юбилейного логотипа оказалась востребованной.

"Нам очень приятно видеть такую серьезную обратную связь и активный отклик наших болельщиков. Нижегородцы не просто активно принимали участие в голосовании, но и прислали огромное количество комментариев и своих идеи в наш баскетбольный клуб. На мой взгляд, победивший вариант получился ярким и современным. Надеемся, новый логотип принесет удачу нашей команде в новом сезоне", - сказал депутат.

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов отметил, что рассчитывает на улучшение результатов нашей сборной в предстоящем сезоне.

"Болельщики сделали свой выбор, и теперь мы рассчитываем на такую же мощную поддержку от них на трибунах. Можно даже не сомневаться, что команда продолжит демонстрировать боевую игру, к которой привыкли ее почитатели. И, конечно же, надеюсь, что результаты команды улучшатся по сравнению с прошлыми сезонами. Основная задача – выиграть Кубок России, кроме того, ждем борьбы в Лиге Чемпионов FIBA и Единой Лиге ВТБ. В команде собралось много перспективных российских игроков, будем следить за ними и ждать побед!", - добавил министр.

Презентация логотипа юбилейного сезона стала частью заключительного этапа Финала Кубка России по баскетболу 3х3, в котором сыграли сильнейшие команды страны. Обладателями главного трофея среди женских коллективов стала команда "Тулпар" из Казани, а у мужчин победителями стал "COP Nokian SPb" (Санкт-Петербург). Нижегородская команда Bulldogs дошла до плей-офф, но выбыла из борьбы в первом раунде.