Опубликован новый список предприятий с миллионными долгами перед "ТНС энерго Нижний Новгород" Экономика

Опубликован новый список предприятий с миллионными долгами перед "ТНС энерго Нижний Новгород". На официальном сайте гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Нижегородской области ПАО "ТНС энерго НН" - nn.tns-e.ru – в разделе "Бизнес-клиентам"/ "Информация"/"Клиенты с дебиторской задолженностью" - обновлены сведения о крупнейших должниках.

В таблице указаны предприятия и организации, имеющие задолженность за потребленную электроэнергию свыше 1 млн рублей более чем за 2 расчетных периода.

По данным на 19 августа 2019 года, в Нижегородской области насчитывается 195 подобных предприятий и организаций, чья суммарная задолженность за электроэнергию превышает 1,6 млрд рублей.

Суммарная задолженность 14 промышленных предприятий составляет 108,4 млн рублей. Крупнейшими должниками данной категории являются: ОАО "Лысковский электротехнический завод" - более 50,5 млн рублей, ПАО "Труд" (Вача) – свыше 15,5 млн рублей.

Суммарная задолженность 62 предприятий ЖКХ Нижегородской области составляет 553,8 млн рублей. Крупнейшими должниками являются: АО "Нижегородская областная коммунальная компания" - 103,7 млн рублей, МУП "Водоканал" Кстовского района" - 75,5 млн рублей.

Суммарная задолженность исполнителей коммунальных услуг (управляющие компании, ТСЖ и пр.) превышает 342,7 млн рублей, в списке должников числится 75 предприятий. Крупнейшими должниками среди коммунальщиков являются: МП "Городская Управляющая Компания" (Нижний Новгород) – свыше 31,2 млн рублей, ООО "Альфа" (Кстово) – более 25 млн рублей, ООО "Кстовская домоуправляющая компания" - более 20 млн рублей.

В списке крупнейших должников, финансируемых из бюджетов разных уровней, находится 6 бюджетных организаций, суммарная задолженность превышает 18 млн рублей.

Стоит отметить, что информация о клиентах с дебиторской задолженностью, включая юридические адреса, ИНН и сумму долга, обновляется на сайте ПАО "ТНС энерго НН" ежемесячно.