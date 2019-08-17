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Происшествия

Нижегородец украл телефон в "Макдональдс"

27 августа 2019 09:28  [165] Происшествия

Фото: с сайта wikipedia.org

Нижегородец украл телефон в "Макдональдс". Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, 56-летний мужчина осужден по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Судом установлено, что в марте этого года мужчина, находясь в помещении общественного туалета ресторана "Макдональдс" в Канавинском районе (пл. Революции, 5А), увидел на раковине сотовый телефон марки "Apple iPhone XS".

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник забрал телефон с собой.

Суд назначил наказание - 1 год 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 5 тысяч рублей.

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