Предприниматель в Кстовском районе незаконно произвел "незамерзайку" на 75 млн рублей Бизнес

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Предприниматель в Кстовском районе незаконно произвел "незамерзайку" на 75 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 августа, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия в период с 2015 по 2018 годы 34-летний местный житель без соответствующей лицензии, выдаваемой органами Ростехнадзора, осуществлял предпринимательскую деятельность по производству, розливу и сбыту незамерзающей стеклоомывающей жидкости на опасном производственном объекте, расположенном в п. Ждановский Кстовского района, в результате чего им извлечен особо крупный доход на сумму более 75 млн рублей.

Санкция статьи УК РФ предусматривает до 5 лет лишения свободы.



Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, который продавал "опасную незамерзайку" около ТЦ "Мега".