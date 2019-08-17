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27 августа 2019 10:43  [206] "Ростелеком" обеспечит высокоскоростным интернетом социально значимые объекты в Нижегородской области
Общество

"Ростелеком" обеспечит высокоскоростным интернетом социально значимые объекты в Нижегородской области

27 августа 2019 10:43  [206] Общество

"Ростелеком" выступит в Нижегородской области партнером государства в реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" – составляющей части национальной программы "Цифровая экономика". Компания построит высокоскоростные волоконно-оптические линии связи до 1104 социально значимых объектов региона, сообщили в пресс-службе.

Оператор признан победителем аукциона на территории региона и заключит контракт с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Компания построит до конца 2021 года 1783 км оптики до 26 городов и 485 деревень и поселков. Доступ к цифровым сервисам получат более 300 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 400 образовательных учреждений и государственные структуры.

"Компании предстоит большая и важная работа – обеспечить интернетом социально значимые объекты региона. Доступ в сеть появится там, где его не было совсем либо характеристики передачи данных не отвечали потребностям учреждений. "Ростелеком" в рамках национального проекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ, построит высокоскоростные волоконно-оптические линии связи до таких объектов в Нижегородской области. Доступ к цифровым сервисам получат школы, медучреждения, пожарные части, органы МСУ", - пояснил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.

На первом этапе проекта, в текущем году, оператор подключит к сети передачи данных около 280 объектов.

"Жители региона получат новые возможности для образования, лечения, смогут пользоваться услугами дистанционно. Это повысит качество жизни, особенно в небольших и отдаленных населенных пунктах", - добавила заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Екатерина Соболева.

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