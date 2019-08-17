Роспотребнадзор проконсультирует нижегородских предпринимателей 28 августа

Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют нижегородских предпринимателей. В региональном управлении Роспотребнадзора пройдут обучающие мероприятия для руководителей предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей 28 августа 2019 года.
Тема: "Основные требования к организации общественного питания".
Мероприятие проводится с целью профилактики правонарушений и предупреждения нарушения обязательных требований действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на предприятиях общественного питания.
Место проведения: ул. Тургенева,1, начало в 15:00. Вход свободный.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+