Роспотребнадзор проконсультирует нижегородских предпринимателей 28 августа Бизнес

Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют нижегородских предпринимателей. В региональном управлении Роспотребнадзора пройдут обучающие мероприятия для руководителей предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей 28 августа 2019 года.

Тема: "Основные требования к организации общественного питания".

Мероприятие проводится с целью профилактики правонарушений и предупреждения нарушения обязательных требований действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на предприятиях общественного питания.

Место проведения: ул. Тургенева,1, начало в 15:00. Вход свободный.