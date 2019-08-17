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Бизнес

Роспотребнадзор проконсультирует нижегородских предпринимателей 28 августа

27 августа 2019 11:39  [104] Бизнес

Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют нижегородских предпринимателей. В региональном управлении Роспотребнадзора пройдут обучающие мероприятия для руководителей предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей 28 августа 2019 года.

Тема: "Основные требования к организации общественного питания".

Мероприятие проводится с целью профилактики правонарушений и предупреждения нарушения обязательных требований действующего законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на предприятиях общественного питания.

Место проведения: ул. Тургенева,1, начало в 15:00. Вход свободный.

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