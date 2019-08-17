Добровольцы Союза Маринс Групп помогли в восстановлении Храма Воскресения Христова Общество

Фото: Пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Добровольцы православного отряда Союза Маринс Групп помогли в восстановлении Храма Воскресения Христова. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Добровольцы приехали в село Бурцево Балахнинского района Нижегородской области в Храм Воскресения Христова 23 августа текущего года для того, что бы оказать помощь в строительно-восстановительных работах и заготовке дров на зиму.

Церковь в честь Воскресения Христова находится в 22 километрах от центра Балахны. Первое упоминание о бурцевском храме относится к 1628 году. В то время храм не только украшал торговое село Бурцево, но также являлся центром общественной жизни волости. Уже в каменном исполнении церковь была возведена саратовским купцом – пароходчиком Иваном Николаевичем Польским. Начало постройки храма относится к 1898 году, освящение состоялось в 1901 году, к празднику святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В 1930-е годы храм разорили и закрыли. И лишь несколько лет назад было решено возобновить молитвенную жизнь в храме и начать ремонтно-реставрационные работы.

Трудовой день сотрудников кинокомпании "Союз Маринс Групп" начался с молебна, провел который настоятель храма, иерей Виктор Еремеев. После совместной молитвы и благословения сотрудников отряда, начались работы по благоустройству прихрамовой территории, а также работа по заготовке дров на зимний период.

"Мы очень благодарны нашей компании, что она дает нам возможность помогать святыням, выполнять послушания, получать эту благодать от совместного труда. На душе становится очень тепло", - рассказала доброволец кинокомпании "Союз Маринс Групп" Елена Пишикина.

Все, кто участвовал в этой благородной акции, обычно проводят свои рабочие дни на предприятиях кинокомпании "Союз Маринс Групп", а сегодня они приехали по зову сердца в Храм Воскресения Христова в составе добровольческого отряда.

"Это здорово, что волонтерское движение нижегородской епархии стало объединять добровольческие отряды. Яркий пример - сотрудничество с отрядом кинокомпании "Союз Маринс Групп". Отличные ребята, дисциплинированные, трудолюбивые. Их приехало сегодня порядка сорока человек, и работы здесь много. Кроме трудничества, мы конечно предусматриваем и культурно-просветительскую часть. Ребята сегодня посетят еще два храма, святой источник, музей стекла – они и поработают, и духовно обогатятся", - рассказал координатор волонтерского движения Нижегородской Епархии Александр Вихарев.

По завершении работ, добровольцев кинокомпании ожидала совместная трапеза с настоятелем храма, где он поблагодарил отряд и выразил надежду на дальнейшие встречи.

"Сегодня произошла очень приятная встреча с молодыми людьми, которые действительно от чистого сердца совершали работу, старались совершить всё, что возможно, помогая в восстановлении нашего храма. Когда человек вкладывает себя в такие добровольческие проекты, то, несомненно, Господь так же в его жизнь посылает благословение в его повседневных трудах, - прокомментировал помощь добровольцев Виктор Еремеев.

Добровольческий отряд кинокомпании "Союз Маринс Групп" был образован в сентябре 2017 года. Тогда Союз Маринс Групп стал первой коммерческой организацией, на базе которой начал реализоваться этот пилотный проект, предусматривающий оказание помощи храмам и монастырям. В ближайших планах – оказание посильной помощи храмам Нижнего Новгорода и области, участие в православной жизни.