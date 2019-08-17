Социальный проект "Нижегородская область. Доступное гостеприимство" стартовал в регионе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Социальный проект "Нижегородская область. Доступное гостеприимство" стартовал в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сегодня, 27 августа 2019 года, активисты общественной организации "Инватур" и сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Нижегородской области тестировали главную туристическую достопримечательность областного центра – Кремль – с точки зрения его доступности для туристов с ограниченными возможностями.

Итогом необычной экскурсии стала встреча её участников с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Бетиным, который рассказал о планах регионального правительства по созданию современной туристической инфраструктуры и выслушал предложения по формированию безбарьерной среды территории Кремля.

"Правительство региона стремится сделать пространство нижегородского Кремля максимально доступным для любого жителя нашей области, нашей страны и зарубежных туристов. Здесь должны чувствовать себя комфортно и мамы с колясками, и представители старшего поколения, и люди с ограниченными возможностями. Важно создать безбарьерную среду, чтобы каждый посетитель Кремля мог попасть в любой его уголок, познакомиться с богатой историей края, полюбоваться фантастически красивыми заволжскими видами.

Сейчас идет работа над созданием концепции реконструкции территории Кремля, которая пройдет общественные обсуждения. Предложения жителей, в том числе представителей маломобильных групп, обязательно будут учитываться", - сказал Андрей Бетин.

Экскурсия состоялась в рамках реализации социального проекта "Нижегородская область. Доступное гостеприимство", предусматривающего организацию цикла экскурсий для маломобильных граждан. Проект, разработанный НРОО "Инватур" и региональным уполномоченным по правам человека, летом 2019 года получил субсидию нижегородского областного бюджета. Посещение Кремля стало своеобразной презентацией проекта. В дальнейшем, благодаря помощи регионального правительства, география поездок будет значительно расширена.

Первая экскурсия проекта "Доступное гостеприимство" предусматривала проезд от Дмитриевской башни Кремля через выставку "Горьковчане – фронту" и Собор Михаила Архангела к площади Вечного огня.

"Благодаря активистам общественных организаций, объединяющих людей с ограниченными возможностями, город преображается, становится более удобным и комфортным. Аппарат уполномоченного этим летом поддержал инициативы по общественным проверкам организации парковочного пространства у лечебных учреждений, по оборудованию пешеходных переходов у мест притяжения слабовидящих граждан. В результате решаются вопросы по созданию безбарьерной среды в самых проблемных точках", - сказала заместитель регионального уполномоченного по правам человека Елена Барышникова.

Во время проезда по Кремлю группу "особенных" туристов сопровождали профессиональный экскурсовод и сотрудники управления делами правительства Нижегородской области. Кроме того, колясочники сами смогли протестировать пандусы, пешеходные дорожки, систему навигации.

Экскурсия завершилась в выставочном комплексе "Арсенал" просмотром фильмов-победителей фестиваля "Кино без границ". Еженедельные благотворительные киносеансы, которые проходили все лето 2019 года, тоже являются важным элемент создания безбарьерной среды.