Аварийный коллектор на ул.Ковалихинской в Нижнем Новгороде отремонтируют до конца года Общество

Ремонтируемый коллектор Фото: Алексей Манянин

Около десяти километров канализационной сети планируется отремонтировать в Нижнем Новгороде до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на мэра Владимира Панова.

Глава города Владимир Панов проинспектировал работы АО "Нижегородский водоканал" на улице Ковалихинской, где проводится реконструкция канализационного коллектора. По словам Владимира Панова, такой масштабной работы по ремонту канализационных сетей в городе не проводилось очень давно.

Мэр напомнил, что именно в Нижнем Новгороде появилась первая в Европе стационарная канализация.

"Последствия у этого, к сожалению, тоже есть. Коллектор на улице Ковалихинской прокладывали в 1914 году и его износ в настоящее время превышает 90%. Сейчас в первую очередь работы ведутся по самым проблемным коллекторам в городе", - заявил он.

"Понимаю жителей, которые жалуются, что полгорода раскопали. К сожалению, по-другому, канализационную систему поменять не получится", - добавил Владимир Панов.

Как сообщил генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк, в настоящее время предприятие реконструирует 426 метров коллектора от ул. Ковалихинской вдоль ул. Трудовой. Рядом с существующим канализационным коллектором прокладывается новая труба диаметром тысяча мм. Новый участок полностью заменит аварийный коллектор.

"В зоне прокладки коллектора множество коммуникаций, перенос которых нужно согласовывать. Кроме того, здесь находится исток речки Кова - она подмывает грунт. В связи с этим постоянно приходится вносить изменения в проект. В настоящий момент работаем в активной фазе, уже проложено 212 метров коллектора. Остались самые сложные участки. Планируем закончить в декабре", - отметил Николай Николюк.

Он добавил, что ремонт коллекторов большого диаметра также ведется в заречной части города на улицах Зеленодольской и Лескова, а также на проспекте Ильича и др. Результатом работ станет повышение надежности системы водоотведения, уменьшение провалов на сетях, снижение стоимости обслуживания. На улицах Пролетарской, Тонкинской, Строкина очистка и санация коллекторов уже завершена.