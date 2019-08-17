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Бизнес

Банк "Открытие" аккредитовал два нижегородских жилых комплекса ГК "Династия"

27 августа 2019 18:01  [108] Бизнес

Банк "Открытие" аккредитовал два строящихся в Нижнем Новгороде жилых объекта Группы компаний "Династия". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Покупатели квартир в жилых комплексах "Маршал Град" и "Зенит" могут оформить ипотеку по программе "Новостройка" в банке "Открытие" по ставке от 9% годовых. Минимальный первоначальный взнос по этой программе составляет от 20% от стоимости приобретаемого жилья.

"Аккредитация объектов для клиентов застройщика обозначает экономию времени при оформлении кредита, так как банк уже проверил застройщика, а значит не требуется собирать пакет документов по приобретаемой недвижимости", - сказал управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.

Напомним, 14 августа банк "Открытие" повторно улучшил условия по действующим программам ипотечного кредитования. Снижение ставок составило 0,3% по всем ипотечным программам. Со всеми условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте банка.

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