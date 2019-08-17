Михаил Задорнов вошел в обновленный состав наблюдательного совета Банка непрофильных активов Бизнес

Президент-председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов вошел в обновленный состав наблюдательного совета Банка непрофильных активов (Банк "Траст", ПАО). Об этом сообщает пресс-служба банка "Открытие".

Наблюдательный совет Банка непрофильных активов переизбран на внеочередном общем собрании акционеров.

Численный состав наблюдательного совета был расширен до восьми человек. Новыми членами набсовета, помимо Михаила Задорнова, стали президент-председатель правления Банка непрофильных активов Александр Соколов и Максим Першин (независимый член совета директоров).

Из состава совета вышел советник председателя Банка России Алексей Симановский.

Также в обновленный состав набсовета вошли: первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, директор по специальным инвестиционным проектам РФПИ Илья Бахтурин, заместитель генерального директора по правовым вопросам УК РФПИ Михаил Иржевский, член наблюдательных советов банка "ФК Открытие", ICONIC, QIWI plc Елена Титова, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

В пресс-службе пояснили, что изменения в составе наблюдательного совета позволят банку "Траст" сделать структуру корпоративного управления более прозрачной и эффективной. Кроме того, согласно закону "О защите конкуренции", банки "Траст" и "Открытие" больше не являются аффилированными и не составляют единую группу лиц.