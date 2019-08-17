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Общество

Новую модель пенсионных накоплений без индивидуального пенсионного капитала хотят ввести в России

28 августа 2019 06:00  [94] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Минфин и ЦБ РФ через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений. Как сообщает РИА Новости, такую информацию озвучил журналистам в Москве замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он уточнил, что новая система не будет называться "Индивидуальным пенсионным капиталом" (ИПК), как планировалось ранее.

Модель основана на ранее разрабатывавшемся законопроекте об ИПК, но в ее основе будет "отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению".

Согласно концепции Минфина и ЦБ об индивидуальном пенсионном капитале, накопления должны стать собственностью граждан. Выплаты в негосударственные пенсионные фонды должны делать сами граждане, либо работодатели. В основу могли бы лечь средства, которые поступили в рамках предыдущей модели как отчисления на накопительную часть.

Между тем, ТАСС сообщает, что законопроект о новой системе пенсионных накоплений будет модернизацией существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения.

"Новая система, по сути, является модернизацией существующего негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Помните, был законопроект о пенсионных схемах, вот сейчас будет что-то похожее", - сказал Моисеев.

ТАСС поясняет, что в рамках НПО средства на пенсионном счете формируются за счет добровольных взносов работодателя или работника в отличие от обязательного пенсионного страхования, где взносы на накопительную пенсию формируются из обязательных отчислений работодателей, с 2014 года заморожены и идут на формирование страховой части пенсии.

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