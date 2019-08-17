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Происшествия

Два человека погибли при пожаре на нижегородском заводе "Красное Сормово" этим утром

28 августа 2019 10:21  [115] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Два человека погибли на пожаре, который произошел на нижегородском заводе "Красное Сормово" 28 августа 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно информации, загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. Это произошло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 08:21. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горел кабель на площади 5 кв.м. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

При пожаре пострадали три работника судоверфи, двое из которых погибли. Пострадавшему оказывается помощь.

На заводе сообщили, что родственникам погибших и пострадавшему будут выплачены денежные компенсации. Создана специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

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