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Общество

Камеру видеонаблюдения установят у истока речки Кова, где неизвестные складируют мусор

28 августа 2019 11:17  [104] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Камеру видеонаблюдения установят у истока речки Кова в Нижнем Новгороде, где неизвестные складируют мусор. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Также у истока речки планируется поставить ограничение на въезд грузового транспорта. Такие меры, по мнению мэра Владимира Панова, должны решить проблему несанкционированного складирования строительного мусора в речку Кова. Такую информацию он озвучил в ходе проверки состояния русла реки.

Как рассказал генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк, в этом году на данном участке улицы Ковалихинской решена проблема подтопления проезжей части, которая возникала в период сильных дождей. Несанкционированный сброс строительного мусора в русло реки блокировал выход воды из ливневки. В прошлом году отсюда вывезли 30 грузовых машин мусора, в этом году - десять.

По информации Нижегородского водоканала, в месте вхождения ливневого коллектора в реку Кова выполнялись работы по углублению дна с мая по июнь 2019 года.

Участок в районе улицы Ковалихинской сложный, именно сюда по коллектору стекаются воды с центральных улиц города. Река Кова является естественным водоотводящим сооружением, куда выходят ливневые коллекторы c ул. Ковалихинской.

Владимир Панов отметил, что Нижегородский водоканал в очередной раз оказал поддержку городу по расчистке русла.

"Первое, что нужно сделать – это ограничить доступ для проезда грузового транспорта. Нужно установить камеру видеонаблюдения. Этот участок важный, очередной сброс мусора может снова привести к подтоплению после дождей", - сказал Владимир Панов.

Установка камеры видеонаблюдения позволит фиксировать нарушителей и привлекать их к административной ответственности.

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