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Происшествия

Работу нижегородского кафе-бара "Sezonы" приостановили из-за неприятных запахов

28 августа 2019 11:32  [103] Происшествия

Фото: Google карты

Работу нижегородского кафе-бара "Sezonы" приостановили из-за исходящих с кухни запахов. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области 28 августа 2019 года.

В ходе внеплановой проверки по обращениям местных жителей было выявлено, что ООО "Радогост", осуществляющее деятельность в предприятии, нарушает санитарно-эпидемиологические требования.

Кафе-бар находится во встроенно-пристроенном помещении к жилому дому № 9 по Казанскому шоссе. Воздух из производственного цеха, бытовых помещений и обеденного зала удаляется с помощью оборудования, которое установлено на козырьке здания вблизи окон жильцов, поэтому запахи проникают в квартиры. Как отмечает Роспотребнадзор, это создает угрозу здоровью местных жителей. 

По результатам проверки управление составило лен протокол об административном правонарушении, который направлен в Нижегородский районный суд. По результатам рассмотрения дела, работа кафе-бара приостановлена на срок 60 суток.

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