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Бизнес

Нижегородский "Гидромаш" получил диплом конкурса "Авиастроитель года"

28 августа 2019 12:19  [80] Бизнес

Фото: Пресс-служба Гидромаша

Нижегородский завод "Гидромаш" получил диплом конкурса "Авиастроитель года". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Церемония награждения победителей конкурса состоялась в Москве в рамках авиационно-космического салона "МАКС-2019".

"Гидромаш" удостоен награды за проект "Изготовление стойки носовой опоры шасси для модернизированного самолета L-410UVP-E20-P с базированием его на грунтовые взлетно-посадочные полосы". Проект был представлен в номинации "За успехи в создании систем и агрегатов для авиастроения" наравне с двенадцатью работами других конкурсантов. Работу оценивали 34 эксперта.

Как сообщает пресс-служба, в стойке носовой опоры самолета L-410UVP-E20-P применены передовые, надежные и проверенные временем технологии. Её разработка и изготовление проведены в кратчайшие сроки: за один год с момента получения технического задания до изготовления опытных образцов. На испытания до первого вылета потребовалось менее шести месяцев.

В пресс-службе добавили, что конкурс "Авиастроитель года" проводится для развития системы общественного стимулирования коллективов корпораций, предприятий авиационной промышленности, учреждений, ассоциаций и других объединений юридических лиц, а также обществ, организаций и отдельных физических лиц, добившихся выдающихся результатов в научной, производственной и социальной сферах в области авиастроения и внесших весомый вклад в развитие отрасли.

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