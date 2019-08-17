Световой короб как эффективный инструмент рекламы

Производители товаров и услуг готовы на многое, чтобы привлечь внимание к собственному продукту. Неудивительно, что для реализации задачи, компании выбирают наиболее прогрессивные и результативные методы. В настоящее время не проблема создать конструкцию любого размера и сложности, детальнее по ссылке soglasov.ru, и даже вместить её в рамки определённой концепции.

Сфера применения лайтбокосов

Изготовление световых коробов - это довольно популярная услуга. Всё дело в широком перечне преимуществ и открывающихся перспективах. Лайтбоксы активно применяют в следующих сферах:

оформление заведений развлекательного характера;

создание привлекательной и яркой вывески;

оформление выставочных центров и завлекающих витрин;

организация рекламных компаний.

Ознакомиться с алгоритмом создания светового короба и стоимостью услуги можно на сайте soglasov.ru. Компания «Центр Согласования» готова изготовить наружную рекламу любой сложности и конфигурации. А также сервис поможет пройти согласовательные процедуры и исключить претензии со стороны государственных органов.

Достоинства световых коробов

Представленный элемент рекламы обладает широким рядом преимуществ. Прежде всего, стоит выделить:

Красочность и яркость. Особенно заметны лайтбоксы в вечернее и ночное время. В этом случае не получится пройти мимо;

Высокая скорость изготовления и относительно низкая стоимость. Это связано с тем, что конструкции практически не содержат мелких элементов, что упрощает процесс изготовления таковых;

Простота в части ухода. Короба лишь периодически нужно отмывать от грязи и пыли. Сделать это можно при помощи стандартных методов;

Лёгкость монтажа. Установить лайтбокс несложно. Монтировать его можно и внутри помещения, и за его пределами;

Продолжительный срок эксплуатации;

Многообразие форм и возможность сделать проект уникальным;

Гармоничное сочетания с прочими элементами и средствами наружной рекламы. Лайтбокс будет отлично смотреться в тандеме с баннерами, вывесками или табличками.

Периодически лампы склонны перегорать, но заменить их не составит труда. Перечень недостатков, пожалуй, минимален.

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