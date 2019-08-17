Нижегородская область вошла в число регионов по активному использованию мирового опыта повышения эффективности производства Экономика

Нижегородская область вошла в число регионов по активному использованию мирового опыта повышения эффективности производства. Об этом сообщили в пресс-службе по региональному развитию Роскачества.

В этом году представители региона занимают лидирующие позиции по количеству заявок на соискание Премии правительства в области качества. Это новый этап в развитии технологий управления предприятий и организаций области.

Секретариат Премии, функции которого возложены на Роскачество, завершил проведение бизнес-диагностики предприятий Нижегородской области. В нынешнем году представители области подали сразу 14 заявок на соискание правительственной Премии.

"Конкурс дает возможность получить бесплатную экспертную оценку систем менеджмента организации. По итогам проверок предприятия фактически получат дорожную карту улучшений - подробные рекомендации по оптимизации и совершенствованию бизнес-процессов, что позволяет в том числе выпускать более конкурентоспособную продукцию или предоставлять услуги на более высоком уровне. Организации Нижегородской области заслуженно занимают лидирующие позиции по количеству заявок на ППК и входят в ТОП-10 субъектов", - отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

В ходе обследования эксперты, в числе которых ученые и профессионалы из разных отраслей, проводят тщательную диагностику деятельности предприятий по целому ряду критериев. Учитываются клиентоориентированность, стратегические цели, методы управления персоналом, ресурсами и процессами, приводящие, в конце концов, к выдающимся результатам в бизнесе. Организационная оценка по девяти критериям не может превышать 1000 баллов.

Эксперты Роскачества уже закончили проведение очной и заочной оценки предприятий. Теперь финальный состав дипломантов и лауреатов Премии определит Совет правительственной Премии. В Совет входят представители всех ключевых отраслевых министерств и ведомств. Кроме того, в Совете Премии представлены ведущие бизнес-объединения и крупнейшие корпорации.

Отметим, что в прошлом году ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегородский научно – исследовательский и проектный институт по переработке нефти" из Нижегородской области стало дипломантом премии Правительства в области качества.

СПРАВКА:

Премия правительства РФ в области качества – общенациональный проект в области совершенствования систем управления предприятиями в России. С 1996 года вручается председателем правительства страны предприятиям и организациям, внедрившим лучшие практики в области применения передовых методов и инструментов управления организацией.

При создании Премии более 20 лет назад за основу брались критерии и модель самой престижной мировой награды - Глобальной премии EFQM за Совершенство. Эта модель диагностики, помимо стран Евросоюза, признана государствами Северной и Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока.