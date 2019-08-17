ЛУКОЙЛ поддержал прошедшую в Кстове акцию "Экопривыкай" Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Компания "ЛУКОЙЛ" поддержала прошедшую в Кстове акцию "Экопривыкай". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Акция прошла в районе села Великий Враг, ее смысл заключался в искусственном воспроизводстве водных биологических ресурсов — выпуске молоди стерляди.

Акция была организована в рамках "Третьего открытого межрегионального конкурса журналистских и творческих работ экологической тематики "Территория завтра – твоя территория" и проекта "#ЭКОПРИВЫКАЙ".



Как пояснили в пресс-службе, акция проводится под эгидой правительства Нижегородской области, при поддержке министерства экологии и природных ресурсов, министерства внутренней региональной и муниципальной политики, комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания региона и компании "ЛУКОЙЛ".

Основная цель мероприятия – научить людей грамотному, эколого-ориентированному поведению в зонах отдыха, бережному природопользованию, ответственному отношению к водным ресурсам.

В рамках акции берег Волги был очищен от мусора – к мероприятию присоединились и сотрудники компании "ЛУКОЙЛ", всегда активно участвующие в экологических мероприятиях. Кроме того, специалистами был проведен экспресс-анализ качества речной воды с помощью профессионального оборудования. Затем все присутствующие выпустили в реку 2 000 штук молоди стерляди.