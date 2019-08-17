Компания "Металл-Эксперт" расширила свои площади на территории "Металлоптторга" Бизнес

Фото: Отдел по связям с общественностью компании "Металлоптторг"

Компания "Металл-Эксперт" расширила свои площади на территории "Металлоптторга" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью компании "Металлоптторг".

В компании пояснили, чтоуже не первый год ведет свой бизнес на территории универсально-складских комплексов "Металлоптторг". В августе 2019 года было принято решение о расширении производственных площадей.

"Компания "Металлоптторг" предоставляет все необходимые условия для бизнеса, и мы получаем возможность развиваться и расти: услуги ответственного хранения, квалифицированный персонал, оборудованные склады, идеальные условия для погрузо-разгрузочных работ – все это благотворно сказывается на деятельности нашей организации. Мы расширили территорию на 150 квадратных метров и уверенны, что с таким партнером, как "Металлоптторг" наши возможности будут только расти", - сказал генеральный директор компании "Металл-Эксперт" Сергей Ярцев.

"Для нас важно, чтобы каждый арендатор был услышан и знал, что мы всегда готовы пойти навстречу. Создание благоприятных условий для развития вашего бизнеса – наша основная задачи. Мы всегда рады новым партнерам и открыты к сотрудничеству", - отметил генеральный директор компании "Металлоптторг" Александр Уваров.