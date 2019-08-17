Новое здание школы за 700 млн рублей построят в Ардатове к 2022 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новое здание будет построено для школы номер один в г. Ардатов Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания совета по земельным и имущественных отношениям при правительстве Нижегородской области.

Здание построят по адресу ул.Карла Маркса, 1/01 в 2021-2022 годах в рамках программы по созданию новых мест в образовательных учреждениях региона.

Планируется, что здание будет четырехэтажным, включая цокольный. Стоимость строительства оценивается в 700 млн рублей.

Земельный участок для здания школы площадью 38 тысяч кв.м. предоставлен администрации Ардатовского района в безвозмездное пользование.