Последние новости рубрики Общество
28 августа 2019 14:07  [40] Новые автобусы поступили в МУП Дзержинска
28 августа 2019 14:01  [56] Земельные участки для детсада и школы выделили в ЖК "Новинки Smart City"
28 августа 2019 13:39  [71] Новое здание школы за 700 млн рублей построят в Ардатове к 2022 году
28 августа 2019 13:31  [92] Глеб Никитин выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на заводе "Красное Сормово"
28 августа 2019 12:46  [117] ЛУКОЙЛ поддержал прошедшую в Кстове акцию "Экопривыкай"
28 августа 2019 11:17  [102] Камеру видеонаблюдения установят у истока речки Кова, где неизвестные складируют мусор
28 августа 2019 11:08  [129] Фотозона для новобрачных, световой фонтан и беговая дорожка появились в селе Спасское Нижегородской области
28 августа 2019 10:40  [160] Нижегородские власти выделят материальную помощь семьям погибших и пострадавшему на "Красном Сормово"
28 августа 2019 09:19  [127] Почти 600 абонентов "ТНС энерго НН" претендуют на победу в акции "Свет – в подарок или год – без хлопот" по итогам июля
28 августа 2019 06:00  [239] Новую модель пенсионных накоплений без индивидуального пенсионного капитала хотят ввести в России
Общество

Новое здание школы за 700 млн рублей построят в Ардатове к 2022 году

28 августа 2019 13:39  [71] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новое здание будет построено для школы номер один в г. Ардатов Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания совета по земельным и имущественных отношениям при правительстве Нижегородской области.

Здание построят по адресу ул.Карла Маркса, 1/01 в 2021-2022 годах в рамках программы по созданию новых мест в образовательных учреждениях региона.
Планируется, что здание будет четырехэтажным, включая цокольный. Стоимость строительства оценивается в 700 млн рублей.

Земельный участок для здания школы площадью 38 тысяч кв.м. предоставлен администрации Ардатовского района в безвозмездное пользование.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph