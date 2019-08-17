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Происшествия

Нижегородка пыталась накормить мужа мясом щенков якобы для лечения от туберкулеза

28 августа 2019 13:41  [66] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Нижегородка пыталась накормить мужа мясом щенков якобы для лечения от туберкулеза. Как сообщается в группе ВКонтакте по спасению животных в черезвычайных ситуациях, ранее женщина обратилась в приют для того, чтобы бесплатно забрать четырех щенков.

Она рассказала, что мясо собак нужно для лечения туберкулеза, которым болен ее супруг. Таким способом якобы уже удалось вылечить ее брата.

"Мы вылечили моего родного брата именно от туберкулеза щенячьим мясом. У меня нет доказательств, но человек живет в Нижнем Новгороде. Я не знаю, что содержится, но у меня вылечился родной брат. Не мы убивали. Это происходило в деревне. Наняли и все. Нам нужно только щенков. Оно ничем не пахнет это мясо. Оно спасает. В щенячьем мясе есть что-то такое противотуберкулезное", - рассказала женщина.

Она также добавила, что в других местах были случаи отказа от выдачи щенков на мясо. В этот раз ей напомнили, что что лечить туберкулез можно медикаментозно. Помимо этого, убийство щенков на мясо можно квалифицировать как жестокое обращение с животными.

В группе ВКонтакте уже начали собирать подписи под заявлением против действий женщины по имени Анна. Видео в соцсети уже собрало немало гневных комментариев. Люди возмущены происходящим.

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Теги:
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