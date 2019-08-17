Нижегородские учителя предложили меры по снижению бюрократической нагрузки на педагогов Общество

Нижегородские учителя предложили меры по снижению бюрократической нагрузки на педагогов. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единая Россия".

В пресс-службе пояснили, что в Нижнем Новгороде прошло заседание региональной дискуссионной площадки партии "Единая Россия" "Благополучие человека" по теме "Антибюрократическая учительская инициатива". В обсуждении приняли участие представители профильных ведомств, учебных заведений, общественных организаций. Главный вопрос - снижение бюрократической нагрузки на учителей.

По словам сокоординатора дискуссионной площадки Ольги Никитиной, антибюрократическая учительская инициатива крайне важна и своевременна.

"По данным исследований, около 82% педагогов признаются, что стало сложней работать из-за "бесконечной бумажной волокиты" и постоянных отчетов. Это мешает им полностью погрузиться в образовательный процесс. У нас прекрасные кадры в образовательной сфере, но их можно потерять, если не отнестись к потребностям учителей со всей серьезностью. Именно поэтому важно спросить самих педагогов, что их не устраивает в работе, какие нужно ввести изменения, чтобы количество отчетных документов не отвлекало от образовательной деятельности, не влияло на качество обучения детей. Наш регион сейчас собирает все предложения от учебных заведений", - сказала она.

В основе поступивших предложений лежат создание единой управленческой сети, которая будет содержать всю информацию об учебных учреждениях, организация компьютеризированных мест для учащихся, плавный переход на электронный документооборот.

"Во многих школах уже прошла минимизация требований к отчетности учителей, и на уровне учреждений сократилось количество бумаг, введены электронные журналы и дневники. Существуют, например, платформы "Якласс", "Российская электронная школа", которые помогают учителю в подготовке к уроку, предоставляя все необходимые дополнительные материалы, организуя тестирование и автоматическую проверку знаний", - сообщила директор школы №79 Нижнего Новгорода Маргарита Банникова.

"Но не все образовательные организации работают с данными платформами, не каждый ученик имеет возможность прямо во время урока пройти тест, так как далеко не все рабочие места школьников компьютеризированы", - добавила она.

"Как учитель-предметник я сдаю следующие отчеты: календарно-тематическое планирование, анализ контрольных работ, отчет по участию в предметных конкурсах и олимпиадах, учет индивидуальных достижений учащихся, программу внеурочной деятельности по предмету. Как классный руководитель заполняю дополнительную документацию: воспитательная система, соцпаспорт класса, отчет по внеурочной деятельности учащихся, отчет по личным делам. Считаю, что работа учителя перегружена дублированием информации в бумажном и электронном виде", - рассказала учитель английского языка школы №79 Ирина Никонова.

Участники заседания также считают, что в обязанности классных руководителей не должно входить предоставление информации и составление отчетов, не касающихся учебного процесса, которые направляются различным организациям и ведомствам (полиции, судебным приставам, органам опеки и попечительства и пр.).

Также было озвучено предложение исключить практику запроса отчетов и фотоотчетов о проведении образовательных событий и тематических уроков.

"Я в этом году проходила аттестацию на высшую квалификацию. Для доказательства своей работы я собрала целую папку: приказы, свидетельства о прохождении курсовой подготовки, копии приказов о выходе детей на экскурсии, проведении праздников. Я бы с удовольствием потратила это время на проведение дополнительных занятий или внеклассную работу с детьми", - поделилась учитель математики школы №151 Юлия Неверова.

Кроме того, во время обсуждения было предложено оптимизировать процесс проверки работ государственной итоговой аттестации - вернуть ГИА-9 в компетенцию школьных экзаменов.

Все предложения, выработанные в рамках дискуссии, будут переданы в Центральный исполнительный комитет партии "Единая Россия". В дальнейшем инициативы, поступившие из регионов, будут обсуждаться на федеральной внутрипартийной площадке "Благополучие человека".