"Чтобы закрыть наливайки, нужно вернуть субъектам полномочия по регулированию общепита", - Елена Соловьева Общество

Елена Соловьева

Заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Елена Соловьева поддержала предложение "Единой России" по возврату на уровень субъектов полномочий по регулированию общепита. Об этом она заявила в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Наливайки шаговой доступности: как законодательно бороться со спаиванием нижегородцев".

"На данный момент существует проблема – в магазинах одно регулирование розничной продажи алкогольной продукции, а в общепите другое. Это неправильно и несправедливо, должна быть единая позиция. В настоящее время у регионов отсутствуют полномочия по установлению ограничений розничной продажи алкогольной продукции в предприятиях общественного питания. Почему это полномочие по общепиту было исключено – абсолютно непонятно", - сказала Елена Соловьева.

"Помимо того, что у субъекта убрали полномочия регулировать продажу алкоголя в общепите, еще и убрали требования к предприятиям общественного питания, не установлена даже минимальная площадь объекта. Мы вынуждены лицензировать объекты общественного питания даже менее 30 метров. Мы понимаем, что это будет за общепит, но не имеем правовых оснований для отказа", - добавила она.

"Поэтому мы, конечно, поддерживаем инициативу вернуть полномочия по регулированию общепита в субъект, так как положительная практика применения данной нормы уже имеется. С февраля 2016 года по июнь 2017 года на территории Нижегородской области действовали ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (запрет на продажу алкогольной продукции на торговом объекте площадью менее 100 метров, а также запрет реализации алкоголя в помещениях многоквартирных домов, входы для покупателей в которые расположены со стороны подъездов)", - пояснила заместитель министра.

"За это время с алкогольного рынка ушли 142 неблагополучных торговых объекта, жалобы сократились в два раза. Недовольных предпринимателей не было: люди нашли выход – кто-то перепрофилировался, кто-то увеличил площадь. Если смотреть в целом по наливайкам, то это основная часть все же нелегальных объектов, осуществляющих деятельность без лицензии. Наибольшее количество жалоб идет именно на незаконный оборот. У нас на территории Нижегородской области сейчас 6,5 тысяч торговых объектов, которые имеют лицензию. Это говорит о том, что значительная часть предпринимателей уже встали на путь закона и платят налоги. Но акцент нужно делать именно на нелегальный оборот", - подчеркнула Елена Соловьева.

"В этой связи, мы поддержали инициативу ГУ МВД по Нижегородской области в части внесения изменений в статью 14.17.1 КоАП РФ, согласно которым за незаконную продажу алкоголя к административной ответственности будет привлекаться физическое лицо вне зависимости от наличия у него трудовых отношений с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, от чьего имени осуществляется незаконная торговая деятельность. Это позволит привлечь к ответственности не "формального" директора нелегального бизнеса, а непосредственно то физическое лицо, которое осуществляет незаконную торговлю алкогольной продукцией", - добавила специалист.

"На сегодняшней день, картина такова: мы выходим на проверку, составляем протоколы и не можем найти руководителя (руководитель находится за пределами страны), поэтому очень сложно наложить на него штраф и привлечь к ответственности. В связи с этим мы поддерживаем, что штрафовать нужно именно продавцов. Пусть они понимают, что делают и под какую ответственность подпадают", - сказала замминистра.

"Кроме того, сегодня в министерстве разработан проект под названием "Безопасный алкогольный рынок". Туда входят все контролирующие органы. Это проект сопровождается информационной программой, которая будет доступна каждому контролирующему органу. Там можно увидеть прозрачность всех действий по пресечению нелегального оборота алкогольной продукции", - объяснила Елена Соловьева.



"Вместе с тем, министерство разработало и разместило на портале http://license-nnov.ru интерактивную карту области, где расположены точки незаконной продажи алкоголя, которые мы выявили. К этой карте может обратиться каждый житель, нажать на кнопку и увидеть адреса магазинов и кафе, в которых выявлены факты незаконной продажи алкоголя .Соответственно люди уже будут более внимательно относиться к покупке товара в этих объектах", - подытожила замминистра.