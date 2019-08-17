"Эффективно бороться с наливайками можно и с помощью нынешних механизмов", - Наталья Пронина Общество

Член юридического бюро НРО "Опора России" Наталья Пронина не видит необходимости в новых ограничениях в продаже алкогольных напитков. Об этом она заявила в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Наливайки шаговой доступности: как законодательно бороться со спаиванием нижегородцев" 27 августа 2019 года.

"Установление любых ограничений – это всегда дополнительная нагрузка, прежде всего, на добросовестных субъектов бизнеса. А ведь алкогольная отрасль на сегодняшний день итак является одной из самых зарегулированных и законтролированных существующих отраслей в Российской Федерации", - напомнила Наталья Пронина.

"Разбирая проблему наливаек, надо ответить на два основных вопроса. Первый – какова цель принятия новых ограничений? Второй – есть ли сейчас механизмы, которые позволяют нам достичь аналогичных целей, не внося новые ограничения и правила?

Власти новыми ограничениями хотят достичь снижения потребления алкоголя. Здесь бы я не сказала, что закрытие или установление дополнительных ограничений для употребления алкогольной продукции на местах повлияет на снижение потребления алкоголя. Мы с вами понимаем, что пьянство – это очень сложный социальный феномен, и сейчас установление дополнительных стандартов не изменит ситуацию. Наоборот, скорее всего, из этого закрытого или организованного потребления, которое происходит в разливайках, перейдет в несколько другие плоскости: в жилые помещения тех же самых потребителей, улицы, площадки. По большому счету, потенциальный потребитель этих заведений никуда не денется, он будет просто потреблять алкогольную продукцию в других местах", - пояснила она.

"Вторая цель, которая также указывается в записках к законопроекту, который сейчас находится на рассмотрении, - изменение культуры потребления алкоголя. Это тоже феномен. Эта культура появилась не сегодня, не вчера, а формировалась столетиями, поэтому вряд ли новые ограничения в одночасье помогут взять и изменить происходящее. Ведь первые серьезные упоминания о злоупотреблении алкоголя датируются 16 веком. Третья цель – снижение незаконного оборота алкоголя. На сегодняшний день существует огромное количество механизмов, позволяющих снизить незаконный оборот алкогольной продукции. У нас есть система контроля, широкий спектр полномочий как у органов федерального уровня, так и у правоохранительных органов и субъектов. При надлежащем исполнении тех законодательных норм, которые существуют, борьба с незаконным оборотом алкоголя вполне возможна, реальна и она будет эффективна", - добавила она.

Она также обратила внимание, что принимая решения о запрете и ограничениях, необходимо сопоставлять цели, средства и тот результат, который будет получен в итоге.