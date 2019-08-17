Депутаты Думы Дзержинска проверили благоустройство парка "Утиное озеро" Культура и отдых

Фото: Дума Дзержинска

Депутаты Думы Дзержинска проверили благоустройство парка "Утиное озеро" в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды", инициированной "Единой Россией". Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы 28 августа 2019 года.

По словам директора МБУ "Город" Алексея Бубелы, на текущий момент ведутся подготовительные работы. Следующим шагом будет асфальтировка парковочной площадки, далее освещение с установкой видеонаблюдения.

Директор МБУ "Город" подчеркнул, что руководством города была поставлена задача по максимальному сохранению зеленых насаждений. В итоге вырубят 100 деревьев.

"Парковка попадала на зеленые насаждения. Для их сохранения конфигурация парковки была изменена", - пояснил директор компании-генерального подрядчика Иван Мезенцев.

По словам депутата Виктора Романова, горожане высказывали сомнения в том, не много ли асфальта будет в парке, и что будет с самим озером – оно мелеет и заиливается.

"В отношении озера, думаю, это зависит от природы. Сдвинуть с места данную экологическую ситуацию – не задача этого проекта. По асфальту я задал вопрос и получил разумный ответ, что зимой дорожки будут чиститься, на них будут ездить на велосипедах, самокатах. По земле, по лесу так не поедешь. Во всём должна быть разумная достаточность", - подчеркнул Виктор Романов.

Председатель Думы Сергей Попов по итогам посещения объекта сказал, что партийный и депутатский контроль будет продолжен.

"Нас интересуют качество и сроки. На данный момент есть небольшое отставание, но конечные сроки должны быть выдержаны. Мы услышали, что до конца октября все работы будут закончены. И надеюсь, что уже в ноябре жители смогут оценить новое пространство, которое будет оформлено как парк", - выразил надежду он.

Благоустройство проводит ООО "Смарт", контракт был заключен в конце июня этого года на сумму 104,6 млн рублей. Работы необходимо выполнить до конца октября.