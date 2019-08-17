"Национальный проект "Образование" качественно повысит уровень российской образовательной системы", - Вячеслав Никонов Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

28 августа 2019 года председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов принял участие в работе педагогической конференции, состоявшейся в Кстове Нижегородской области.

Вячеслав Никонов высоко оценив уровень и организацию кстовской образовательной сферы, поздравил педагогов с наступающим Днем знаний и новым учебным годом.

Депутат отметил, что в российской системе образования существует немало проблем. Есть сложности в реализации нацпроектов, особенно на региональном уровне, где еще недостаточно освоили проектные методики.

"Но у меня нет сомнений в том, что национальный проект "Образование" позволит качественно улучшить нашу образовательную систему, выведет ее на передовые мировые рубежи, а положительный эффект от реализации нацпроекта почувствуют не только профессионалы, педагогическая среда, но и все граждане России", - подчеркнул Вячеслав Никонов.

Глава думского комитета назвал две ключевые, по его мнению, проблемы в реализации национального проекта "Образование".

"Первый вопрос, возникающий постоянно на встречах с педагогами, связан с оплатой учительского труда. От этого зависят качество образования, престиж профессии и приход в школу молодых кадров. Была национальная задача: вывести среднюю заработную плату учителя на уровень средней по региону. Она выполнена. Но мы знаем, что стоит за этими цифрами – работа не на одну ставку, другие обязательства, который учитель должен нести", - считает парламентарий.

Он рассказал, что по итогам больших парламентских слушаний, которые провел комитет Госдумы по образованию и науке, в качестве первого шага был разработан новый подход. Минимальная заработная плата учителя при работе на одну ставку должна составлять не менее 70% от средней заработной платы по экономике региона. Договоренность об этом уже достигнута с Министром просвещения Ольгой Васильевой и с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

"В перспективе нужно выходить на коэффициент 1,5 от средней по региону. Думаю, учителя заслуживают гораздо большего за свой труд и огромный вклад, который они вносят в развитие нашей страны, - отметил Никонов.

Второй острой проблемой депутат назвал большую бюрократическую нагрузку.

"К сожалению, у нас есть множество проверяющих организаций, которые в буквальном смысле "кошмарят". Проверяющие организации не должны ходить, когда им угодно, проводя проверки по любому поводу. Пусть все приходят в одно время – перед началом учебного года, в августе, и больше не беспокоят учителей. Потому что главная задача педагога не заполнять отчеты, а сеять разумное, доброе вечное", - убежден Вячеслав Никонов.

Подводя итоги конференции, политик отметил, что в регионе успешно функционирует хорошо отлаженная образовательная система.

Острой проблемой Кстова, во многом обусловленной демографической ситуацией, Никонов назвал нехватку мест в школах и детских садах, подчеркнув, что ситуация постепенно меняется: запланировано строительство двух новых школ, в ближайшее время открывается новый детский сад.

Парламентарий активно поддержал педагогов, говоривших о необходимости развития трудового воспитания и профессиональной ориентации школьников.

"Комитет уже не первый год работает над законом, и он, безусловно, будет принят, который позволит легализовать трудовое воспитание школьников, но для этого приходится преодолевать большое количество бюрократических препятствий", - рассказал депутат.